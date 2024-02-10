شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: محمود عاشور حكماً للفيديو فى نهائى أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا. محمود عاشور حكماً للفيديو فى نهائى أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا فيتوريا يغادر القاهرة عائدا للبرتغال بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر.. صور بيرسي تاو مُهدد بالغياب عن الأهلي فى رحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد وسام أبو علي يواصل التأهيل فى الأهلي للتعافي من إصابة الخلفية نقل تدريب الزمالك للدفاع الجوى بدلاً من مشروع الهدف محمد الماشطة عضواً بلجنة الانضباط بـ"الكاف" ممثلاً عن دول شمال أفريقيا القيد الشتوى مستمر لأندية القسمين الثالث والرابع حتى 11 فبراير المقاولون: فيفا لم يخطرنا بعقوبات رسمية وجون أوكلي ليس له مستحقات

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