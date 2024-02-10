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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 2 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: محمود عاشور حكماً للفيديو فى نهائى أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا.

 

محمود عاشور حكماً للفيديو فى نهائى أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا

 

محمود عاشور حكماً للفيديو فى نهائى أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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