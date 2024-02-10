شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توفي مساء اليوم الجمعة، والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي؛ وحرص عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء في اللاعب ومواساته في هذه المحنة.

على صعيد آخر يواجه الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، شبح الغياب عن فريقه أمام شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 فبراير الجاري بالجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد (5 نقاط).

موقف بيرسي تاو غامض من السفر إلى الجزائر، ويترقب الجهاز الفني انضمام اللاعب لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء مشواره مع بلاده فى أمم أفريقيا الحالية بكوت ديفوار، من أجل تحديد موقفه من رحلة الجزائر.

ويطالب البعض فى الجهاز الفني للأهلي بإراحة اللاعب من مباراة شباب بلوزداد بسبب حالة الإرهاق التي يعانى منها نتيجة المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً بكوت ديفوار، والتي ستخوض فيها جنوب أفريقيا مباراة قوية غدا، السبت، أمام الكونغو لتحديد المركز الثالث والرابع.