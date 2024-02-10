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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 9/ 2/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 9/ 2/ 2024 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها: نقل تدريب الزمالك للدفاع الجوى بدلاً من مشروع الهدف، وإصابة الونش بالصليبي تٌقرب محمود علاء من التجديد للزمالك.
نقل تدريب الزمالك للدفاع الجوى بدلاً من مشروع الهدف
استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على نقل تدريب الفريق الكروى الأول لملعب الدفاع الجوى بداية من غد، السبت، بعدما كان مقررا نقله لمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.
إصابة الونش بالصليبي تٌقرب محمود علاء من التجديد للزمالك
اقترب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من تجديد عقده مع القلعة البييضاء والذى ينتهى آخر الموسم، لحاجة الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لخدماته خلال الفترة القادمة، بسبب النقص الشديد فى مركز الدفاع.
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بدء إصلاحات ملعب حلمى زامورا فى نادى الزمالك
بدأت الشركة المكلفة بإصلاح ملعب حلمى زامورا عملها صباح اليوم، الجمعة، بعد قرار إدارة نادى الزمالك بترميم نجيلة الاستاد التى تعرضت للتلف بسبب إقامة خيمة الانتخابات فى شهر أكتوبر الماضى.
يحصل فريق الكرة بنادي الزمالك على راحة من التدريبات اليوم، الجمعة، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الذي منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد خوض مباراتين وديتين أمس أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 بالنادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها 19 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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