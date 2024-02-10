شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 9/ 2/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 9/ 2/ 2024 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها: نقل تدريب الزمالك للدفاع الجوى بدلاً من مشروع الهدف، وإصابة الونش بالصليبي تٌقرب محمود علاء من التجديد للزمالك.

نقل تدريب الزمالك للدفاع الجوى بدلاً من مشروع الهدف

استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على نقل تدريب الفريق الكروى الأول لملعب الدفاع الجوى بداية من غد، السبت، بعدما كان مقررا نقله لمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

إصابة الونش بالصليبي تٌقرب محمود علاء من التجديد للزمالك

اقترب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من تجديد عقده مع القلعة البييضاء والذى ينتهى آخر الموسم، لحاجة الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لخدماته خلال الفترة القادمة، بسبب النقص الشديد فى مركز الدفاع.

الزمالك يكتوى بنار الإصابات.. الصليبي يداهم الونش وحمدي وإيشو أحدث الضحايا

حالة من القلق تفرض نفسها على الأحداث بنادى الزمالك، بعدما شهدت الساعات الماضية تعرض أكثر من لاعب بالفريق الأول بنادى الزمالك للإصابة، بدأت بأحمد فتوح مرورا بالونش وأحمد حمدى، وآخرها أحمد عبد الرحيم إيشو.

بدء إصلاحات ملعب حلمى زامورا فى نادى الزمالك