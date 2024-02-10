شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية، غدًا السبت، على ملعب الدفاع الجوى، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة من التدريبات اليوم، الجمعة، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الذي منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد خوض مباراتين وديتين أمس أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 بالنادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

ويعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجاري بملاقاة الإسماعيلي ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 19 فبراير الجاري.