شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: اتحاد الكرة رشحنى لجهاز حسام حسن والفرصة أصبحت بعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم 2026 وتحقيق إنجاز كبير.

وقال السيد، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "حسام حسن جدير بتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر، وأتمنى التوفيق له مع الفراعنة مثلما حدث مع محمود الجوهري وحسن شحاتة".

وأضاف: "اتحاد الكرة رشحني للتواجد في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، ولكن لم تتم بشكل رسمي، وأعتقد أن الفرصة أصبحت بعيدة، ومن الممكن أن أتولى تدريب أحد منتخبات الشباب خلال الفترة المقبلة".

وفى سياق آخر، أشاد طارق السيد، بإمكانيات محمد عاطف، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأبيض، مشددا على أن أرقامه مع طنطا في دوري المحترفين مميزة.

وقال السيد: "لم أكن أتوقع على الإطلاق أن يقوم مجلس الزمالك بإبرام 10 صفقات خلال الانتقالات الشتوية، خاصة بعد الغرامات المالية التى دفعها المجلس من أجل رفع القيد".

وأضاف: "المجلس فاجأنا بـ10 صفقات بعد ما كانت الجماهير بتحلم بوجود صفقتين أو 3 في يناير، ونجحنا في حل أزمة خط الوسط خاصة بعد التعاقد مع محمد شحاتة وزياد كمال".