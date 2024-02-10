أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 2 / 2024

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القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: محمود عاشور حكماً للفيديو فى نهائى أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا.

محمود عاشور حكماً للفيديو فى نهائى أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لمواجهة كوت ديفوار ونيجيريا فى نهائي كاس الأمم الأفريقية 2023، فيما يدير الحكم المصري عاشور غرفة الـ VAR فى اللقاء المرتقب.

فيتوريا يغادر القاهرة عائدا للبرتغال بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر.. صور

غادر روى فيتوريا، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، القاهرة منذ قليل فى طريقه إلى البرتغال، عقب قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر له عقب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً فى كوت ديفوار.

بيرسي تاو مُهدد بالغياب عن الأهلي فى رحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

يواجه الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي شبح الغياب عن فريقه أمام شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 فبراير الجاري بالجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد (5 نقاط).

وسام أبو علي يواصل التأهيل فى الأهلي للتعافي من إصابة الخلفية

واصل وسام أبوعلي، لاعب الأهلي، أداء برنامجه التأهيلى الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وأدى اللاعب فقرات علاجية فى الجيم، قبل استكمال الفقرات بالجري حول الملعب، وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الطبي لتأهيله وعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

نقل تدريب الزمالك للدفاع الجوى بدلاً من مشروع الهدف

استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على نقل تدريب الفريق الكروى الأول لملعب الدفاع الجوى بداية من غد، السبت، بعدما كان مقررا نقله لمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

محمد الماشطة عضواً بلجنة الانضباط بـ"الكاف" ممثلاً عن دول شمال أفريقيا

اختير محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة المصري، عضواً بلجنة الانضباط للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ممثلا عن دول شمال أفريقيا.

القيد الشتوى مستمر لأندية القسمين الثالث والرابع حتى 11 فبراير

قدمت أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة وإدارة شئون اللاعبين، بعد إتمام إجراءات القيد الشتوى ومد القيد حتى 6 فبراير لأندية الممتاز، و8 فبراير لأندية القسم الثانى.

المقاولون: فيفا لم يخطرنا بعقوبات رسمية وجون أوكلي ليس له مستحقات

أكد محمد عادل فتحي عضو مجلس المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم يخطر النادي بأي عقوبات رسمية حتى الآن.