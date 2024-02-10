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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 9/ 2/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى، اليوم، الجمعة، الموافق 9/ 2/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: الأهلى يبدأ إجراءات السفر إلى غانا ويمنح لاعبيه "تطعيمات" ضد الأمراض، وبيرسي تاو مُهدد بالغياب عن الأهلي فى رحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.
الأهلى يبدأ إجراءات السفر إلى غانا ويمنح لاعبيه "تطعيمات" ضد الأمراض
بدأ مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية إنهاء إجراءات السفر إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .
كهربا يتفوق على موديست في قيادة الهجوم أمام بلوزداد
إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على البدء بمحمود عبد المنعم كهربا أساسياً في خط هجوم الفريق أمام شباب بلوزداد فى دورى ابطال أفريقيا رغم ظهور الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بشكل جيد خلال المباريات الودية التي خاضها الأهلي الفترة الأخيرة وتسجيله ثلاثة أهداف في وديتين.
ديانج ينتظم اليوم فى تدريبات الأهلى استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد
ينتظم المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط النادى الاهلى، فى تدريبات فريقه اليوم، الجمعة، بعدما منحه الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر راحة من مران الأمس بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار. وينتظم ديانج في تدريبات الأهلى اليوم استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري.
واصل وسام أبوعلي، لاعب الأهلي، أداء برنامجه التأهيلى الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وأدى اللاعب فقرات علاجية فى الجيم، قبل استكمال الفقرات بالجري حول الملعب، وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الطبي لتأهيله وعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
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