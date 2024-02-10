الامارات | البحرين تتصدر «ألعاب القوى» في «عربية السيدات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة في الشارقة وتستمر حتى 12 الجاري، تفوقا كبيراً للبحرين التي تصدرت ترتيب الميداليات في المنافسات التي احتضنها نادي الثقة في الشارقة. وتفوقت البحرين بواقع خمس ميداليات (ذهبيتان، وثلاث فضيات)، وحل في المركز الثاني العراق بأربع ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزيتان). وجاءت البصمة البحرينية واضحة بعد فوز العداءة بونتيو ايداو بذهبية 10 آلاف متر جري، وتفوقت أمينات جمال في سباق 100 متر حواجز ونالت الذهبية.

وفي 100 متر عدو فازت اللبنانية ميسا وليد معوض بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفي مسابقة الوثب الطويل فازت العراقية مريم عبدالحميد بالميدالية الذهبية، وشهدت منافسات رمي القرص تفوق الليبية رتاج سالم ونالت الذهبية برقم قياسي جديد على صعيد هذه المسابقة بعد أن رمت المطرقة إلى مسافة بلغت 50 متراً و17 سنتيمتراً.

وفي منافسات كرة السلة ضرب فريق الثورة السوري موعداً مساء الإثنين المقبل مع حامل اللقب فريق الفحيص الأردني في المباراة النهائية، عقب فوز فريق الثورة على الأهلي البحريني بفارق 20 نقطة وبنتيجة (85-65)، في مباراة أقيمت أمس على صالة نادي البطائح. واختتم الثورة بانتصاره على الأهلي مشواره في الدور التمهيدي بـ11 نقطة، وتقدم مؤقتاً إلى مركز الصدارة، متفوقاً بفارق نقطة عن الفحيص الأردني الذي ضمن مبكراً التأهل للنهائي.

وفي منافسات كرة الطاولة تأهل إلى المباراة النهائية فريقا عالي البحريني وإنبي المصري، وجاء تأهل عالي البحريني بعد الفوز على فريق حمادة الأردني في دور الأربعة، بينما تفوق إنبي في الدور نفسه على المحافظة السوري.

. حسم فريق الثورة السوري تأهله إلى نهائي كرة السلة، ويواجه حامل اللقب الفحيص الأردني الإثنين المقبل.