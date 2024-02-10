الامارات | الهولي.. أكثر مدرب مواطن فوزاً ببطولات «الصالات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات مدرب فريق البطائح عدنان الهولي، أكثر مدرب مواطن يقود فريقه للفوز بالبطولات التي تنظمها اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، بعد الفوز بدرع الدوري العام، حيث يعدّ تاسع تتويج له خلال مسيرته، بإنجاز رياضي جديد للمدربين المواطنين.

وعبّر الهولي عن سعادته بتحقيق اللقب الثالث للبطائح بقيادته في الموسم الحالي، بعدما قاده أيضاً للفوز بكأس الاتحاد وكأس السوبر.

وكان البطائح قد حسم لقب الدوري بعد الفوز الكبير في المباراة الفاصلة على خورفكان برباعية نظيفة سجلها راشد الهنائي وعبدالله الفلاسي وعبدالقادر حسن وراشد عبيد في نهائي «البلاي أوف».

وقال الهولي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الدعم الكبير من إدارة النادي، والحرص والالتزام الكبير من لاعبي الفريق، ووقفة الجمهور، نتيجة حتمية للعمل التكاملي في النادي، ما منحه دفعة كبيرة للفوز بالدرع الحالية واللقب التاسع له كمدرب مع النادي، وهو سر الفوز والعطاء الفني الجميل».

وأوضح: «درع الدوري في الموسم الحالي أهم فوز بالنسبة لي مقارنة بالبطولات السابقة، وأعتز به كثيراً، كون الفوز جاء في ظروف استثنائية بالنسبة لكرة الصالات، بسبب العدد القليل للأندية المشاركة، ما صعّب من المنافسات بنظام البطولة، وقادها للظهور بمستوى فني عالٍ».

وأضاف: «لا أفكر في عدد البطولات التي أطمح إلى تحقيقها مع البطائح، بقدر ما يمكّنني كمدرب مواطن من تحقيق رؤية وتوجهات اتحاد الكرة ومجلس الشارقة الرياضي واللجنة التنفيذية لكرة الصالات، بتحقيق قفزة بارزة ومهمة لكرة الصالات، ودعم الجهود التي تبذلها لجنة الصالات، وأيضاً وبشكل موازٍ تعزيز نجاحات نادي البطائح في مختلف الرياضات، ومنها كرة الصالات».

وتابع: «كل الشكر لأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق، واللاعبين للدور التكاملي الذي مهد لتحقيق الإنجاز، وهدفنا مواصلة العطاء لفوز جديد».

وختم: «الفوز برباعية نظيفة في المباراة الفاصلة تحقق بفضل تنفيذ اللاعبين التعليمات الفنية والتكتيك الخاص الذي أعددناه للمباراة بشكل خاص، وأثمر الفوز».

عدنان الهولي: درع الدوري في الموسم الحالي أهم فوز بالنسبة لي مقارنة بالبطولات السابقة.