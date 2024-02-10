الأهلي ينعى والد أحمد نبيل كوكا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نعى النادي الأهلي والد لاعب خط وسط الفريق، أحمد نبيل كوكا، الذي توفى اليوم الجمعة 9 فبراير 2024.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا جاء كالتالي: "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل "كوكا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في وفاة المغفور له بإذن الله والده".

وأضاف: "داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

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