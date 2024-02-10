وليد دعبس: حسام حسن نجم كبير في تصرفاته

ياسر رشاد - القاهرة - شدد وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر، أن حسام حسن يعد نجمًا كبيرًا، خاصة بعدما أصبح مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلال الأيام القليلة الماضية.



وكان التوأم حسام وإبراهيم حسن قد وقعا على عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، لكن طلب الاتحاد المصري بتواجد الثنائي على رأس القيادة الفنية للفراعنة جعلهما يوافقان على الأمر.

وتحدث وليد دعبس في تصريحات تلفزيونية حيث قال: "بالتأكيد، حسام حسن نجم كبير، والنجم الكبير ليس تاريخ فقط بل تصرفات وكيف يحتوي الناس ويُشعرهم أن من يُدربهم نجم كبير، كما أنه ينجح في خلق روح الأسرة والعائلة والقتالية، عليه لم شمل اللاعبين، وهو قادر على ذلك".

وتابع: "تامر مصطفى نجح في الصعود بفيوتشر للدوري المصري الممتاز ورحل ولم يأخذ حقه، وعندما تعاقدنا مع حسام حسن ثم تولى مسؤولية تدريب منتخب مصر، وتامر مصطفى ترك إنبي، تواصلنا معه من أجل العودة لقيادة الفريق".

وأضاف: "نعمل على إعداد فريق 2006 ليكون متواجدًا أساسيًا بعد موسمين، هذه استراتجيتنا للمصلحة العامة سواء لمودرن فيوتشر أو منتخب مصر".

ومن المقرر أن يقود حسام حسن المنتخب المصري في بطولة الإمارات الوديةؤ والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.