مانشستر سيتي وإيفرتون.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة قوية أمام ايفرتون، ضمن منافسات البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024، والذي يشهد إثارة ومتعة كبيرة.



ويبحث مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، حيث يرغب في العودة بقوة للمنافسة على صدارة ترتيب البريميرليج لهذا الموسم.

فيما يرغب الجهاز الفني لإيفرتون في تحقيق المفاجأة والفوز على المان سيتي، لكن المباراة تأتي على ملعب الأخير تُزيد من صعوبتها.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الثانية والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل المان سيتي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تُنقل مباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة لعدة سنوات مقبلة.

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 51 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة ب 49 نقطة.