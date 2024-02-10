اخبار الرياضه

مانشستر سيتي وإيفرتون.. الموعد والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة قوية أمام  ايفرتون، ضمن منافسات البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024، والذي يشهد إثارة ومتعة كبيرة.
 

ويبحث مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، حيث يرغب في العودة بقوة للمنافسة على صدارة ترتيب البريميرليج لهذا الموسم.
فيما يرغب الجهاز الفني لإيفرتون في تحقيق المفاجأة والفوز على المان سيتي، لكن المباراة تأتي على ملعب الأخير تُزيد من صعوبتها.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الثانية والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل المان سيتي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون
تُنقل مباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة لعدة سنوات مقبلة.
الجدير بالذكر أن يحتل صدارة ترتيب الممتاز لهذا الموسم برصيد 51 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة ب 49 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا