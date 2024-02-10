شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق على 3 وديات قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإداري للزمالك على خوض 3 مباريات ودية قبل مواجهة الإسماعيلى، المقرر لها 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة دورى nile وهو اللقاء الذى يشهد الظهور الأول للبرتغالى جوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

ويرغب البرتغالى جوميز، المدير الفني للزمالك، فى مشاهدة جميع اللاعبين، والوقوف على مستوياتهم الفنية، بالإضافة لمتابعة العناصر المميزة من فرق الشباب من أجل الاستقرار على التوليفة المناسبة للفريق الأبيض والتي سخوض بها المباريات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فاز على فريق الشباب مواليد 2003 بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الخميس الماضى على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إقامة المباراة على ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، سجل أهداف الفريق الأول كل من سيف الدين الجزيري "هدفين" وإبراهيما نداي، في حين سجل كريم عبدون هدف فريق الشباب.

من جانبه أكد أحمد مجدي، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني استفاد من خوض مباراتين وديتين أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وقال مجدي فى تصريحاته للموقع الرسمي، إن الفريق استفاد من مواجهتي فرق الشباب بالنادي وتم مشاهدة جميع اللاعبين من قبل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، موضحاً أن الجهاز الفني كان يرغب في مشاهدة جميع اللاعبين داخل الملعب، مشيرا إلى أن المستوى الفني كان جيد للغاية.

وشدد على أن المدير الفني كان يهدف للوقوف على مستوى لاعبي فرق الشباب بالنادي، موضحا أن الهدف من المباراتين هو تجربة جميع اللاعبين وليس النتيجة.