موعد مباراة ليفربول وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، مواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي ليفربول مع نظيره بيرنلي في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من البطولة، موسم 2023/24.

ويرغب المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تصحيح المسار بعد الخسارة من آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق عامر الخوذيري على أحداث المباراة اليوم.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد برينتفورد.

في حين أن بيرنلي لديه 13 نقطة فقط، حيث يحتل حاليًا المركز التاسع عشر في جدول الدوري الإنجليزي.