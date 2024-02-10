شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعامل جوزيه جوميز فى أول أزمة داخل الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، أزمة حقيقية فى الجبهة اليسرى، فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق حاليًا، بعدما تعرض أحمد فتوح للإصابة، ويغيب ما يقرب من شهر ونصف عن الفريق.

وبدأ جوزيه جوميز البحث عن بديل مناسب لأحمد فتوح الذى تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام الكونغو الديمقراطية فى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ليصبح الزمالك في أزمة، خاصة في مركز الظهير الأيسر الذى يواجه نقصا عدديا.

ويتواجد حاليًا محمد عبد الشافى في مركز الظهير الأيسر فقط، الأمر الذى دفع جوزيه جوميز لتجربة بعض اللاعبين ممن يمكنهم اللعب في هذا المركز، وعلى رأسهم السنغالى إبراهيما نداى، حيث سيكون هدف الجهاز الفني هو تجهيز البديل لفتوح حتى لا يصبح عبد الشافى وحده الذي يجيد اللعب في هذا المركز.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فاز على فريق الشباب مواليد 2003 بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت الخميس الماضى على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إقامة المباراة على ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، سجل أهداف الفريق الأول كل من سيف الدين الجزيري "هدفين" وإبراهيما نداي، في حين سجل كريم عبدون هدف فريق الشباب.