دوري أن بي ايه: بوسطن يحقق الأهم أمام وصيف قاع الشرقية

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: عوّض بوسطن سلتيكس، متصدّر المنطقة الشرقية، بداية خاملة وفاز على ضيفه المتواضع واشنطن ويزاردز 133 129، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

بدا متصدر الدوري مملاً وغير مهتم في بداية المباراة أمام ويزاردز وصيف قاع المنطقة الشرقية (9 42).

عجز عن احتواء ويزاردز في الهجمات المرتدة، فتلقى 71 نقطة في الشوط الأوّل عندما تأخر بفارق سبع نقاط.

لكنه تفوّق على ضيفه 36 16 في الربع الثالث، ليصل تقدمه 15 نقطة، فتمكّن من احتواء عودة واشنطن حاسماً المباراة 133 129.

وكان نجمه جايسون تايتوم افضل مسجّل مع 35 نقطة، 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما أضاف اللاتفي العملاق كريستابس بورزينغيس 34 نقطة و11 متابعة أمام فريقه السابق.

قال بورزينغيس لقناة "أن بي سي" الرياضية في بوسطن ان الشوط الأول "لم يكن سيئاً" إلى هذه الدرجة "لكن في الثاني أدركنا وجوب إيقاف هجماتهم المرتدة".

تابع "في الشوط الثاني، عزّزنا من قوّة محركاتنا".