الامارات | بث مباشر مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد بطولة كأس آسيا اليوم إعلان البطل الجديد لنسخة قطر 2023، التي يتقابل فيها الأردن مفاجئة البطولة الصاعد لهذه المرحلة لأول مرة أمام صاحب الأرض واللقب المنتخب القطري الذي يسعى إلى الحفاظ على لقبه للنسخة الثانية على التوالي، ليصبح خامس منتخب يحتفظ بلقبه في كأس آسيا لكرة القدم.

وتبدأ المباراة اليوم السابعة مساء بتوقيت الإمارات على استاد لوسيل المونديالي، وكان المنتخب القطري قد حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات، محققاً الفوز على لبنان 3-0، وكل من طاجيكستان والصين بنتيجة واحدة 1-0، وتخطى في ثمن النهائي المنتخب الفلسطيني، عندما قلب تخلفه أمامه ليفوز 2-1.

وفي ربع النهائي احتاج إلى ركلات الترجيح لتخطي أوزبكستان، عندما تصدى حارسه مشعل برشم لثلاث كرات. وكان الامتحان الأقوى له في نصف النهائي، حيث واجه نظيره الإيراني القوي، لكنه نجح مرة جديدة في تخطي تخلفه المبكر ليتقدم عليه 2-1 في نهاية الشوط الأول، ثم إلى فوز 3-2 في أواخر المباراة.

أما المنتخب الأردني فقد تمكن من إزاحة المنتخب العراقي القوي الذي قهر اليابان 2-1 في دور المجموعات، ثم فاز على المنتخب الطاجيكي 1-0. لكن الأهم كان فوزه الصاعق على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين في نصف النهائي، حيث نجح في منع نجوم المنتخب القادم من شرق آسيا من التسديد ولو مرة واحدة بين الخشبات الثلاث طوال الدقائق الـ90.

وننقل خلال السطور القادمة أبرز أحداث المباراة النهائية والتحليل المباشر للمباراة:-