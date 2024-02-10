فرمان جديد لـ حسام حسن في منتخب مصر

أصدر حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أولى قراراته، وذلك بعد توليه المسئولية الفنية للمنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وعلم “كورة 365” أن حسام حسن فرض حظرًا إعلاميًا على جميع أعضاء الجهاز الفني المعاون له؛ وذلك لحين الإعلان رسميًا عن تشكيل الجهاز الفني بالكامل يوم 14 فبراير الجاري.

وشدد حسام حسن مدرب منتخب مصر وتوأمه إبراهيم حسن مدير المنتخب على جميع أعضاء الجهاز الفني عدم الحديث في وسائل الإعلام عن أي شيء يخص منتخب مصر.

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ومن المقرر أن يحضر حسام حسن نهائي كأس أمم إفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا في المباراة التي تلعب غدًا الأحد؛ وذلك بعد دعوته من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لكونه أحد أساطير إفريقيا.

وتعد البطولة الودية التي ستقام في الإمارات شهر مارس المقبل هي أولى الاختبارات للمدرب حسام حسن وجهازه الفني الجديد.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في البطولة الودية التي تحتضنها الإمارات خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل والتي تشهد مشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.