الزمالك يستعد للإسماعيلي بثلاثة وديات

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد عمرو أبو العز المدير الإداري لنادي الزمالك خوض ثلاثة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم 19 فبراير الحالي في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عمرو أبو العز في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "نعمل حاليا على تلبية رغبات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، من أجل تجهيز الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي المقبلة".

وأضاف المدير الإداري للزمالك: "تم تجهيز ثلاثة مباريات ودية للفريق من أجل خوضها في الفترة المقبلة، منهم تجربة مع فريق شباب النادي".

وأكمل: "يتم في الوقت الحالي، ترتيب جميع الأمور مع الجهاز الفني، في ظل رغبة المدير الفني على انسجام اللاعبين سريعا، نظرا للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

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