شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يقيد الصفقات الجديدة فى قائمته الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر أن النادي أنهى قيد الصفقات الثمانية الجديدة في قائمته الأفريقية، استعداداً لاستئناف دور المجموعات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة بسبب أمم أفريقيا.

وجاءت صفقات مودرن فيوتشر الثمانية فى الميركاتو الشتوي كالتالي: عمرو السيسي، عبد الله محمد، علي ياسر، الكاميروني أرنولد ايبا، عمر وائل، محمد زعلوك، عبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

بينما وافق مودرن فيوتشر على رحيل ناصر ماهر إلى نادى الزمالك، وعمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلي، وعمر السعيد إلى طلائع الجيش، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع أيمن الصفاقسي، ورحيل بيلو بابا توندي وإعارة محمد عبد السلام إلى طلائع الجيش.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط، حصدها بعد خوض 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى، بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث الهلال الليبي برصيد 3 نقاط، وأخيراً سوبر سبورت الجنوب أفريقي برصيد 3 نقاط أيضاً.