شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد أحمد نبيل كوكا اليوم بعد صلاة المغرب فى البساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء والد أحمد نبيل كوكا، لاعب النادى الأهلى، اليوم بعد صلاة المغرب فى دار العزاء بالبساتين، وحرص عدد كبير من لاعبي الأهلي على تشييع جنازة والد كوكا صباح اليوم من أحد مساجد حى البساتين مسقط رأس اللاعب.

وتواجد فى الجنازة كل من محمود عبد المنعم كهربا ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير وغيرهم من لاعبي الفريق الذين حرصوا على مواساة اللاعب الشاب أحمد نبيل كوكا فى وفاة والده.

وتوفي والد أحمد نبيل كوكا مساء أمس، الجمعة، وحرص عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء في اللاعب ومواساته في هذه المحنة.

وكتب كوكا عبر حسابه على انستجرام، "إنا لله وإنا إيه راجعون ابويا فى ذمة الله، والجنازة من مسجد سيد حافظ بالبساتين 10 صباحا، والعزاء بعد صلاة المغرب في دار العزاء بالبساتين".

وتقدم النادي الأهلي بالتعازي إلى أحمد نبيل «كوكا» في وفاة والده ، وقال الأهلي، في بيان له: " رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل «كوكا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في وفاة المغفور له بإذن الله- والده.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الاسرة.. الكريمة الصبر والسلوان".