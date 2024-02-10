صدمة لـ جوميز.. نجم الزمالك يغيب عن مران الفريق بسبب الإصابة

غاب ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مران اليوم؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك ضد فريق الشباب مواليد 2003.

وتعرض ناصر منسي للإصابة في أصابع قدمه في مباراة الشباب مواليد 2003، حيث فضل الجهاز الطبي للنادي إراحته من مران اليوم حتى لا تتفاقم إصابته.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي خلال الساعات القليلة المقبلة؛ من أجل معرفة حجم الإصابة وفترة التأهيل التي سيحتاجها، تحت قيادة طبيب الفريق محمد أسامة.

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ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة جمعها الفريق من ثمان مباريات، فيما يحتل زد صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، جمعها الفريق من عشر مباريات.