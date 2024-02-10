فتوح يخوض تدريبات تأهيلية فى الجيم.. وأحمد حمدى يبدأ تنفيذ البرنامج

القاهرة - سامية سيد - خاض أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. ويعاني اللاعب من إصابة بمزق فى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب فى مباراة الكونغو الديمقراطية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات فى أقرب وقت ممكن.