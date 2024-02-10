شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يخوض تدريبات تأهيلية فى الجيم.. وأحمد حمدى يبدأ تنفيذ البرنامج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. ويعاني اللاعب من إصابة بمزق فى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب فى مباراة الكونغو الديمقراطية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويسعى الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات فى أقرب وقت ممكن.
كما بدأ أحمد حمدي برنامجه التأهيلي بعدما تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مباراة الفريق الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2005، والتي أقيمت الخميس الماضي على ملعب النادي.
وينفذ اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات فى أقرب وقت.
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