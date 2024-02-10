صحيفة ألمانية تكشف تطورات جديدة بشأن رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن آخر التطورات بشأن رحيل قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى الدوري السعودي بدءا من الموسم المقبل.

وكان إسم صلاح قد ارتبط خلال الفترة الماضية بإمكانية مغادرة ملعب "أنفيلد" رغم أن عقده الحالي مع ليفربول ينتهي في 30 يونيو 2025.

ومع إعلان المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الرحيل، ازدادت الشائعات حول مستقبل "الفعون المصري" الذي كان لديه عرض مادي كبير من قبل اتحاد جدة.

وفي الصيف الماضي، قدم اتحاد جدة عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول رفض نظرًا لرؤية كلوب أهمية وجود محمد صلاح مع الفريق.

وصرح رئيس تحرير صحيفة "بيلد"، كريستيان فالك، لشبكة "TBR Football" الإنجليزية، بأن "محمد صلاح قد يرحل إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل."

وأضاف فالك: "ليفربول غير متأكد من السماح للاعب بالرحيل بعد نهاية الموسم، هناك تفكير بأن يستمر محمد صلاح حتى نهاية عقده ويرحل بالمجان".

وتابع: "يرى ليفربول أن لا مشكلة في رحيل محمد صلاح مجانًا لأنهم بالفعل ربحوا الكثير بعد التعاقد معه من روما وهذه الأرباح غطت المبلغ الذي تم دفعه وأكثر (34 مليون جنيه إسترليني)".