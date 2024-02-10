نادٍ برازيلي يثير الجدل حول مستقبل كريستيانو رونالدو.. فيديو

أثار نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، الجدل كثيراً، خلال الساعات الماضية، بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

انتقل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى صفوف النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة تاريخية بالدوري السعودي.

وقدم رونالدو مستوى متميز كعادته، في صفوف النصر السعودي منذ انتقاله، كما أنه حطم العديد من الأرقام القياسية، على المستوى المحلي والعالمي.

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وشهدت الساعات الماضية، تداول شبكة VIVA Sport، مقطع فيديو لتقديم نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، للاعب جديد، ولكن يظهر وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فيديو جلسة.

وكثر الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتقال النجم البرتغالي إلى نادي فاسكو دي جاما البرازيلي.

وانتهى هذا الجدل، بعدما نشرت الشبكة البرازيلية مقطع الفيديو الأصلي مرة أخرى، الذي يحتوي علي جلسة تقديم لاعب فاسكو دي جاما الجديد، والذي يدعى بابليتو، الذي يشبه قائد النصر رونالدو.