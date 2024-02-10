شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه ليفلز والفيوم وديًا الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خوض مباراتين وديتين يومى الاثنين المقبل، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الإداري للفريق أن الزمالك سيلتقي مع فريقي ليفلز والفيوم فى مباراتين وديتين الاثنين المقبل، بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري.

ويلعب فريق ليفلز فى دورى القسم الرابع، فيما يشارك فريق الفيوم فى دورى القسم الثانى.

وكان الفريق الأبيض خاض مباراتين وديتين يوم الخميس الماضي أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.