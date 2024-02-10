الامارات | الغفير يهدي الإمارات 3 برونزيات في "آسيوية الأثقال"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، عز الدين الغفير ثلاث ميداليات برونزية في وزن (109 كغم)، في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند واختتمت منافساتها السبت، وشهدها محمد نصيب الظاهري القائم بأعمال السفارة الإماراتية بالإنابة في أوزبكستان، الذي توج أصحاب المراكز الثلاث الأولى في وزن (109 كغم) ، ومحمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي للعبة وعدد من مسؤولي الاتحادات الوطنية الـ 29 المشاركة في البطولة والتي مثلها 192 من اللاعبين واللاعبات.

وجمع الغفير (368 نقطة) في الخطف والنتر ليحتل المركز الثالث خلف الأوزبكيان البطل الأولمبي رسلان نورالدينوف (382 نقطة) وشرف الدينوف أمير الدينوف ((381 نقطة)، ليهدي الغفير بذلك الإمارات أول 3 ميداليات بالبطولة في (الخطف والنتر والترتيب العام)، فيما تعرض مؤيد النجار لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي لإصابة في الكاحل خلال منافسات النتر بوزن (فوق 109 كجم) للفئة الثانية للوزن، ويخضع اللاعب لفحوصات في العاصمة أبوظبي عقب وصول بعثة المنتخب صباح غد الأحد عبر مطار دبي.





