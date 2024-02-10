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هالاند يقود السيتي للفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره إيفرتون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدفي المان سيتي من خلال المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، في الدقائق 71، و85 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، ينتزع مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 52، بينما يحل في الوصافة بفارق الأهداف بـ 52 نقطة.

بينما يتجمد عند النقطة 19 في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويبحث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تصدر ترتيب البريميرليج خلال الموسم الحالي، من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية، بعدما حقق اللقب الموسم الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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