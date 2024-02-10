غدًا.. نجم الزمالك يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى

يستعد مدافع نادي الزمالك، محمود حمدى “الونش”، للسفر إلى ألمانيا، يوم غد الأحد، لإجراء جراحة الرباط الصليبى تحت إشراف كبار الأطباء المتخصصين.

وسيسافر برفقة الونش، الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك لمتابعة حالته الصحية والإطمئنان عليه.

وتعرض الونش، لإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك.

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ومن المقرر أن يحدد الطبيب في ألمانيا موعد إجراء الجراحة للاعب محمود حمدى الونش، وكذلك فترة غيابه عن الملاعب، و فترة التأهيل حتى تمام شفاؤه و عودته للملاعب مرة أخرى.

ويستعد الزمالك للعودة إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بالمواجهة المرتقبة أمام نظيره الإسماعيلي.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي، يوم الاثنين الموافق 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.