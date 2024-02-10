صدمة لـ كولر.. إصابة ثنائي الاهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الاهلي، صدمة قوية بإصابة ثنائي الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره شباب بلوزداد.

ويستعد الاهلي لمواجهة شباب بلوزداد، والمقرر لها بوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، على ملعب 5 جويلية.

وتعرض الثنائي أليو ديانج ومحمد الصاوي كريستو، لإصابة خلال المباراة الودية التي خصصها كولر للاعبي الفريقين.

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واشتكى أليو ديانج من الإصابة بكدمة في الركبة، وفضل الجهاز الفني عدم استكمال المباراة الودية، ولكنه سيكون جاهزًا لرحلة الجزائر.

كما تعرض محمد الضاوي كريستو، لإصابة بشد خفيف في العضلة الضامة، ومن المقرر أن يخضع للأشعة خلال الساعات القادمة.

وستقام مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق أحداث مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدهم من انتصار وتعادلين.