شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع مع حسام حسن الثلاثاء المقبل لبحث الأمور التعاقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا تنسيقيا وخططيا مع حسام حسن، الثلاثاء المقبل للاتفاق على كافة الأمور التعاقدية قبل المؤتمر الصحفي الذي يعقده المدير الفني الأربعاء المقبل للكشف عن جهازه المعاون.

وينتظر اتحاد الكرة عودة حسام حسن من كوت ديفوار بعدما تلقي دعوة لحضور نهائي كأس الأمم للاجتماع معه ومناقشة خطط المنتخب وخاصة معسكر مارس المقبل.

وتحدث عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تعيين حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر، وقال عامر حسين، خلال تصريحات تليفزيونية، إن حسام وإبراهيم يمتلكان مهارات وخبرات كبيرة على صعيد اللعب والتدريب، وهما خيار موفق لقيادة المنتخب الوطني تم بالإجماع من مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأضاف حسين، إن عودة الحماس للجماهير ستكون بوجود التوأم حسن في الفريق الفني، لذا يجب دعم الجماهير والجهاز الفني في الفترة المقبلة، وتوفير جميع احتياجات الجهاز الفني الجديد، وإن المباراتين المقبلتين في شهر يونيو ستكون نقطة تحول في كرة القدم المصرية.