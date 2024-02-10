شكرا لقرائتكم خبر عن ونش "الزمالك" يطير إلى ألمانيا غداً لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك إلى ألمانيا غداً الأحد لإجراء جراحة الرباط الصليبى تحت إشراف كبار الأطباء المتخصصين.

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك سيسافر برفقة محمود الونش لمتابعة حالته الصحية والإطمئنان عليه.

الونش تعرض للإصابة خلال تدريب الفريق السبت الماضى، وخضع لفحوصات طبية، وأشعة ، أثبتت الإصابة بالرباط الصليبى ، والتي ستبعده عن الفريق الأبيض عدة أشهر يتم تحديدها بعد السفر الى المانيا للعلاج .

ومن المقرر أن يحدد الطبيب في ألمانيا موعد إجراء الجراحة للاعب محمود حمدى الونش، وكذلك فترة غيابه عن الملاعب، و فترة التأهيل حتى تمام شفاؤه و عودته للملاعب مرة أخرى.