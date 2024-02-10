للمرة الثانية على التوالي.. كأس أمم آسيا عنابي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق منتخب قطر لقب كأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه مساء أمس على منتخب الأردن 3-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب لوسيل.

وسجل منتخب قطر أهدافه الثلاثة من علامة الجزاء عن طريق أكرم عفيف بالدقائق 20 ،71 ،94، فيما أحرز هدف منتخب الأردن يزن النعيمات بالدقيقة 65.

الشوط الأول

دخل المنتخبان أجواء المباراة سريعا، كل يبحث عن غايته في طرق الشباك وتعزيز الفرصة بحسم اللقب القاري.

ولم يتأخر منتخب قطر عن تهديد المرمى الأردني عندما انفرد عفيف من الجهة اليسرى وسدد ليحول أبو ليلى كرته لركنية.

ولاحت فرصة أخرى لعفيف، حيث استلم كرة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد كرة ضعيفة بأحضان أبو ليلى.

وعمل منتخب قطر عن طريق عفيف وجاسم والمعز، على الضغط المتقدم على مدافعي منتخب الأردن، بحثا عن أخطاء تقودهم إلى استثمارها.

بدوره فإن منتخب الأردن تعامل مع أطماع منافسه بهدوء، وشكلت انطلاقات التعمري وعلوان من الأطراف مصدر الإزعاج لدفاع قطر.

ورد منتخب الأردن على فرصة عفيف، بهجمة منسقة قادها علوان الذي توغل وهيأ كرة نموذجية للنعيمات الذي سدد لكن برشم تصدى للموقف.

وتحصل منتخب قطر على ضربة جزاء في الدقيقة 20، ليتقدم عفيف ويسددها بنجاح على يمين أبو ليلى.

ولم يتحسن أداء منتخب الأردن، في وقت كان فيه لوكاس يرتقي لكرة عرضية قدمها برأسه أخرجها أبو ليلى لركنية.

وغابت الإثارة عن الدقائق الأخيرة، بعد أن تعددت مشاهد الكرات المقطوعة.

وتوغل بعدها علوان ومرر للنعيمات داخل منطقة الجزاء فسددها بقوة ارتطمت بالمدافع محمد وعد لحساب ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري بهدف.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني أجرى الإسباني لوبيز، مدرب قطر، تبديلين دفعة واحدة، حيث زج بعبد العزيز حاتم وعلي أسد بدلا من الهيدوس وجاسم.

وضغط منتخب الأردن أملا بتعديل النتيجة وبعد تعالي أصوات المشجعين، حيث استقبل حداد تمريرة النعيمات وسددها بقوة استبسل برشم في إبعادها عن مرماه.

وأدلى الحظ بلسانه للنشامى، فسدد التعمري بقوة أبعدها برشم، فيما احتاجت محاولة الروابدة لشيء من الدقة لتدخل كرته المرمى.

وأحرز النشامى هدف التعادل بالدقيقة 65، حيث استثمر النعيمات عرضية حداد وهيأها لنفسه وأطلقها قوية عانقت شباك برشم.

ولم يفرح منتخب الأردن كثيرا بهدف التعادل، حيث سرعان ما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لقطر بعد العودة لتقنية الفار، ليتقدم عفيف وينفذها بنجاح في الدقيقة 71.

وأبعد أبو ليلى تصويبة عفيف من موقف ثابت لركنية، فيما شهد أداء الأردن تراجعا غير مبرر، فقام مدرب النشامى بإجراء تبديل حيث سحب مرضي وزج بصالح راتب.

وانفرد عفيف بمرمى أبو ليلى لكن الأخير خرج وقطع عنه الكرة، فعاد حكم اللقاء لتقنية الفار واحتسب ضربة جزاء ثالثة نفذها أكرم عفيف على يمين أبو ليلى بالدقيقة 90+4، لتنتهي بعدها المباراة بفوز قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف للأردن.