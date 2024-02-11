شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم موديست فى قيادة هجوم الأهلى أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي في قيادة هجوم فريقه خلال مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويفضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الاعتماد على موديست في قيادة الهجوم أمام شباب بلوزداد، بعدما تألق خلال فترة توقف الدوري وسجل 3 أهداف في المباريات الودية أمام سموحة وحتا الإماراتي، ويرغب المدرب السويسري في استغلال الروح العالية للاعب في الاعتماد عليه بلقاء الجمعة المقبل.

وقرر مسئولو النادى الأهلى تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر الأربعاء المقبل بدلاً من الثلاثاء، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر.

واستقر كولر على خوض فريقه مراناً صباح الأربعاء قبل بدء رحلة السفر إلى الجزائر عصر نفس اليوم استعداداً لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال أفريقيا.

ويضع مسئولو النادى الأهلى، فى الساعات الحالية، اللمسات الأخيرة على رحلة فريق الكرة للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها 16 فبراير الجاري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضّل الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، السفر قبل موعد المباراة بـ48 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني فى حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في حسم صعود الأهلي إلى دور الثمانية الأفريقي.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.