ليفربول يستعيد الصدارة الدوري بالفوز على بيرنلي المتعثر

استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-1 على ضيفه بيرنلي اليوم السبت بعد مواجهة شرسة مع الفريق الزائر الشجاع قبل حصوله على النقاط الثلاث.



وبدأ بيرنلي المباراة بشكل رائع لكن ليفربول تقدم في الدقيقة 31 بضربة رأس من ديوجو جوتا بعد ركلة ركنية، قبل أن يتعادل الفريق الزائر قرب الاستراحة بضربة رأس من دارا أوشيه.



وكان ليفربول أفضل كثيرا في الشوط الثاني، وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل لويس دياز من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من هارفي إليوت. وضمن داروين نونيز الفوز في الدقيقة 70 بضربة رأس أخرى.



ويملك ليفربول 54 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة. وظل بيرنلي في المركز 19 برصيد 13 نقطة.



وكان فريق مانشستر سيتي اعتلى صدارة جدول ترتيب أندية الدوري، بشكل مؤقت، عقب فوزه الصعب على إيفرتون 2 / صفر في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت بالجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.



ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 71 و.85



ورفع مانشستر سيتي إلى 52 نقطة، وتوقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر.



وهذا الفوز هو السادس على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري، والسادس عشر في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.



في المقابل باتت هذه الخسارة هي الحادية عشرة لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني والتعادل في خمس علما بأنه تم خصم 10 نثاط من رصيده بسبب انتهاك قواعد اللعب امالي النظيف.



(وكالات)