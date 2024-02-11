"ليفربول يستعيد الصدارة".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت، حيث أقيمت 7 مباريات قوية مليئة بالندية والأهداف.

ونستعرض لكم نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم:

مانشستر سيتي ضد إيفرتون - (2-0)

توتنهام ضد برايتون - (2-1)

ليفربول ضد بيرنلي - (3-1)

برينتفورد ضد ولفرهامبتون - (2-0)

فولهام ضد بورنموث - (3-1)

لوتون تاون ضد شيفيلد - (1-3)

نيوكاسل ضد نوتنجهام فورست - (3-2)

وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد فوزه على إيفرتون، لكن بعد نهاية مباراة ليفربول والفوز على بيرنلي استعاد الريدز الصدارة من جديد.

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