"ليفربول يستعيد الصدارة".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت، حيث أقيمت 7 مباريات قوية مليئة بالندية والأهداف.
ونستعرض لكم نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم:
مانشستر سيتي ضد إيفرتون - (2-0)
توتنهام ضد برايتون - (2-1)
ليفربول ضد بيرنلي - (3-1)
برينتفورد ضد ولفرهامبتون - (2-0)
فولهام ضد بورنموث - (3-1)
لوتون تاون ضد شيفيلد - (1-3)
نيوكاسل ضد نوتنجهام فورست - (3-2)
وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد فوزه على إيفرتون، لكن بعد نهاية مباراة ليفربول والفوز على بيرنلي استعاد الريدز الصدارة من جديد.
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