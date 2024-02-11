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"ليفربول يستعيد الصدارة".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم السبت، حيث أقيمت 7 مباريات قوية مليئة بالندية والأهداف.

ونستعرض لكم نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم:

مانشستر سيتي ضد إيفرتون - (2-0)
توتنهام ضد برايتون - (2-1)
ضد بيرنلي - (3-1)
برينتفورد ضد ولفرهامبتون - (2-0)
فولهام ضد بورنموث - (3-1)
لوتون تاون ضد شيفيلد - (1-3)
نيوكاسل ضد نوتنجهام فورست - (3-2)

وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد فوزه على إيفرتون، لكن بعد نهاية مباراة ليفربول والفوز على بيرنلي استعاد الريدز الصدارة من جديد.

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