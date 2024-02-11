شكرا لقرائتكم خبر عن شريف أحمد مصطفى يحصل على ذهبية بطولة مصر في الكيك بوكسينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج شريف أحمد مصطفى بالميدالية الذهبية فى بطولة مصر، تحت وزن 27 كيلو، بقيادة مدربه كرم زكي، فى استاد القاهرة.

كان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أعلن مشاركة 8 آلاف لاعب ولاعبة، في بطولة مصر المفتوحة في نسختها السابعة والمقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة حتى 11 فبراير.

وتعد البطولة البطولة فرصة ذهبية للجميع على الاحتكاك واكتساب الخبرات من أجل الاستعداد للبطولات المقبلة، وزيادة فرص الالتحاق بالمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارهم.

ويشارك في بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج جميع الأعمار السنية من مراحل البراعم والناشئين والشباب والعموم والأساتذة والاحتراف، ويحصل اللاعب الفائز بالمركز الأول فى البطولة على ميدالية البطولة وشهادة بالمركز الأول، ويحصل اللاعب على المركز الثاني علي ميدالية البطولة وشهادة بالمركز الثاني ويحصل كل فريق مشارك بفريق يزيد عن بداية من 30 إلى 100 لاعب علي كأس البطولة ودرع للمدرب.

ويعد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أكبر اتحاد للألعاب النزالية حيث يصل عدد لاعبيه المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية أكثر من 50 ألف لاعب ولاعبة وحقق العديد من النجاحات في مختلف البطولات القارية والدولية التي شارك فيها في تطور فني واضح للاعبين تنفيذا لخطة الاتحاد الطموحة للتوسع والانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين ضمن توجهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لزيادة إقبال