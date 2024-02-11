شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أشكر الزمالك لحل أزمة مستحقاتي.. وتمنيت مجاورة عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حازم إمام، نجم الزمالك السابق، رسالة شكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء بعد حل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة منذأن كان لاعبا في صفوف الفريق الأبيض وقبل الاعتزال.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: " أشكر الدكتور حسام المندوه ومجلس الإدارة على حل أزمة مستحقاتي المالية، والأزمة المادية التى أمر بها جعلتني أطالب بمستحقاتي".

وأضاف: "سعيد بالصفقات المميزة وكنت أتمنى الاستمرار في الملاعب حتى ألعب مع عبدالله السعيد، ولم أتوقع إنهاء أزمة القيد وإبرام الصفقات في نفس الوقت".