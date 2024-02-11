شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يستكشف بلدية المحلة بالفيديو قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر على مراجعة المباريات السابقة لبلدية المحلة في مختلف المسابقات، للتعرف أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي قبل مواجهة الخميس المقبل التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري nile.

وكان مودرن فيوتشر قد تغلب على بلدية المحلة بهدف نظيف في اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي ودعها مودرن فيوتشر من دور المجموعات.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة في الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد غزل المحلة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وخسر لقاء واحد وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

وتمثل مواجهة بلدية المحلة، الظهور الرسمي الأول لتامر مصطفى على رأس القيادة الفنية للفريق، حيث تولى تامر مصطفى مسؤولية تدريب مودرن فيوتشر مؤخراً خلفاً لحسام حسن الذي رحل عن النادي لتدريب المنتخب الوطني.