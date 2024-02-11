مبلغ خرافي.. كم سيحصل المتوج بلقب كأس مصر بين الاهلي والزمالك؟

كشف الإعلامي أمير هشام عن قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها بين فريقي الاهلي والزمالك في شهر مارس المقبل.

وستقام مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الأطاهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس المقبل.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “كل نادي من الاهلي والزمالك سيحصل على مبلغ 100 ألف دولار قبل المشاركة في مباراة نهائي كأس مصر”.

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وأشار إلى أن الفريق المتوج بلقب كأس مصر سيحصل على 350 ألف دولار، بينما سيحصل الخاسر على مبلغ 100 ألف دولار”.

واختتم: “إجمالي عائد الاتحاد المصري لكرة القدم من موافقته على إقامة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية، يصل إلى مبلغ 2 مليون دولار وهو عرض مغري للغاية”.

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس مصر نسخة 2022/2023 بعد الفوز على نادي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

فيما تأهل فريق الاهلي إلى نهائي كأس مصر بعدما حقق فوزًا عريضًا على حساب فريق إنبي بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي.