شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستكشف سيراميكا من بوابة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على مشاهدة مباريات سيراميكا فى كأس رابطة الأندية المحترفة، والتى وصل فيها الفريق للمباراة النهائية، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة أيمن الرمادى، بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش مع عودة الدوري.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويواصل فريق الاسماعيلى تدريباته اليوم على ملعبه بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات الجمعة الماضية عقب التعادل السلبى مع الداخلية مساء الخميس الماضى ودياً.

وانتظم الثنائى هشام محمد وعماد حمدى لاعبا الاسماعيلى فى تدريبات الدراويش أمس السبت بعدما تعرض اللاعبان لإصابات طفيفة فى ودية الداخلية.

وتعادل الإسماعيلي مع الداخلية سلبيا خلال المباراة الودية التي جمعتهما عصر الخميس الماضى باستاد الإسماعيلية الرئيسي وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري المحلي.

كانت المباراة سجالا بين الفريقين وسط حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال المدير الفني على إشراك الوافدين الجدد للوقوف على مدى جاهزيتهم وتحقيق مزيد من الانسجام والتناغم مع باقي عناصر للفريق قبيل استكمال مشوار الفريق في المنافسات الرسمية.

بدأ الاسماعيلى بتشكيل مكون من ..

احمد عادل حارس مرمى

الدفاع .. محمد دسوقي – محمد نصر – عماد حمدي – محمد بيومي.

الوسط .. إيريك تراوري – محمد عبدالسميع – هشام محمد – عمر الساعي.

الهجوم .. نادر فرج – محمد زيدان

وشارك من على مقاعد البدلاء .. محمد عمار ،حاتم سكر ،عبد الرحمن مجدي ،على الملواني ،عصام صبحي ،محمد حسن،عبد الرحمن الدح ،عبد الكريم مصطفي.