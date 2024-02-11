شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يخضع لبرنامج تأهيلى فى الزمالك بعد إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد حمدى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، البرنامج التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة، بعدما تعرض اللاعب للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته فى المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام ناشئى مواليد 2003 و2005، حيث تعرض اللاعب للإصابة وغادر الملعب لعدم تمكنه من استكمال اللقاء.

وحدد الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا مكثفا للاعب من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الشباب مواليد 2003 بثلاثية مقابل هدف فى المباراة الودية التي أقيمت الخميس الماضى على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إقامة المباراة على ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، سجل أهداف الفريق الأول كل من سيف الدين الجزيري "هدفين" وإبراهيما نداي، في حين سجل كريم عبدون هدف فريق الشباب.