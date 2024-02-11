شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر رفع عقد حمزة علاء لـ"4 ملايين جنيه" بالفئة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الاهلى على تعديل وتمديد عقد حمزة علاء حارس مرمى الفريق لينضم الحارس الشاب لقائمة الفئة الثالثة بالفريق من حيث الرواتب.

ويرغب الأهلي فى رفع عقد حمزة علاء من مليوني جنيه إلى 4 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، فى ظل الإمكانيات المتميزة التي يقدمها الحارس أثناء مشاركته مع المنتخب الأولمبى، حيث نجح في قيادة الفراعنة الصغار للتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأصبح حمزة علاء الحارس الثالث بالفريق بعد إصابة محمد الشناوي، كما أن حمزة الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي الذى سيُشارك فى أولمبياد باريس الصيف المقبل.