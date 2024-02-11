شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي حتى موعد السفر للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، برنامج فريقه حتى السفر للجزائر الأربعاء المقبل لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، ويتضمن البرنامج خوض مران اليوم الأحد ثم يحصل المارد الأحمر على راحة غداً الاثنين، ليتدرب الثلاثاء والأربعاء قبل السفر للجزائر، على أن يخوض مرانا وحيدا الخميس بالجزائر قبل مواجهة شباب بلوزداد الجمعة المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر الأربعاء المقبل. وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وقرر مسئولو النادى الأهلى تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر الأربعاء المقبل بدلاً من الثلاثاء، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر.

واستقر كولر على خوض فريقه مراناً صباح الأربعاء قبل بدء رحلة السفر إلى الجزائر عصر نفس اليوم.

ويضع مسئولو النادى الاهلى، فى الساعات الحالية، اللمسات الأخيرة على رحلة فريق الكرة للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها 16 فبراير الجاري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، السفر قبل موعد المباراة بـ48 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني فى حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في حسم صعود الأهلي إلى دور الثمانية الأفريقي.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.