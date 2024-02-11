احتفال خاص من لاعبي الزمالك بعيد ميلاد الثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل لاعبو الفريق الأول لنادي الزمالك، بعيد ميلاد ثنائي الفريق التونسي سيف الجزيري وأحمد حمدي على هامش مران الفريق الصباحي.

ونظم لاعبو الفريق الأبيض ممراً شرفياً للثنائي للاحتفال بعيد ميلادهما، وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تهنئة الجزيري وحمدي، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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