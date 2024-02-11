شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض يتلقى العزاء فى شقيقه اليوم بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى سيد معوض، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، العزاء فى شقيقه الأكبر أكرم اليوم، الأحد، بعد صلاة العشاء بالفيوم، وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الشيخ حسن إلى مقابر العائلة بمنطقة باب الوداع بمحافظة الفيوم.

توفى شقيق سيد معوض نجم الأهلى السابق، صباح اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 47 عاما، وأعلن معوض عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام عن وفاة شقيقه الأكبر. وكتب معوض عبر صفحته، "إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة أخى الكبير 47 سنة، نتيجة أزمة قلبية اللهم ارحمه واغفر له واجعله من اهل الجنة. البقاء و الدوام لله ولانقول الا ما يرضى الله اللهم صبرا من عندك.العزاء على المقابر نسألكم الدعاء".

جدير بالذكر أن سيد معوض لعب فى النادى الأهلى ومنتخب مصر كمدافع فى مركز الظهير الأيسر، انتقل إلى صفوف النادى الأهلى عائدا من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادى طرابزونسبور، وأعلن الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد سيد معوض مع النادى الأهلى العديد العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 2012 و 2013.