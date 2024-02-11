شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات بدنية بالجيم.. تفاصيل مران الأهلى الصباحى استعداداً لشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريباته صباح اليوم؛ استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، فى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. واكتفى اللاعبون بأداء فقرات بدنية مكثفة في الجيم، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس فقرات متنوعة لحراس المرمى على ملعب مختار التتش.
وقرر مجلس إدارة النادي الاهلى تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى الجزائر الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز