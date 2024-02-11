شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات بدنية بالجيم.. تفاصيل مران الأهلى الصباحى استعداداً لشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريباته صباح اليوم؛ استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، فى دور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.‏ واكتفى اللاعبون بأداء فقرات بدنية مكثفة في الجيم، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بالشكل المناسب ‏للمباراة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس فقرات متنوعة لحراس المرمى على ملعب مختار التتش.‏

وقرر مجلس إدارة النادي الاهلى تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق ‏المتوجهة إلى الجزائر الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، ‏فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء ‏للجهاز الفني واللاعبين.