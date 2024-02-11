شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم تاريخ وألقاب مع الزمالك فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أشرف قاسم، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، أبعدته عن الأضواء وعن الوسط الرياضى بشكل عام، بعد سنوات قضاها بين جدران المستطيل الأخضر.

نرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن أشرف قاسم برنس الكرة المصرية..

أشرف قاسم من مواليد 25 يوليو 1966، انضم للفريق الأول موسم 1983-1984 شارك لأول مرة في مباراة الزمالك أمام الترسانة 28 يونيو 1984 كبديل لإسماعيل يوسف وهو لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ، وتدرج مع الفريق حتى حقق مع الأبيض 11 لقبا منها 4 دوري عام أعوام 1984، 1988، 1992، 1993 ، ولقب كأس مصر عام 1988، دوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، السوبر الأفريقي عام 1997، والأفرواسيوي عام 1989.

وصل رصيده من الأهداف مع الزمالك 28 هدفا، مقسمة الى 22 هدفا في مسابقة الدوري، وثلاثة أهداف في كأس مصر، ومثلها في أفريقيا.

احترف أشرف قاسم فى صفوف الهلال السعودي موسم 1993-1994 ونال لقب أفضل مدافع في البطولة، وثاني أفضل لاعب.

ساهم فى تتويج مصر بلقب أمم أفريقيا 1986 بالقاهرة، وحرمته الإصابة من المشاركة الفعلية في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

شارك أيضا مع المنتخب في كأس الأمم 3 نسخ أخري أعوام 1988 بالمغرب، و1992 بالسنغال، وأخيرا في تونس 1994.

لعب 74 مباراة دولية، منها 55 مباراة رسمية، سجل خلالها 3 أهداف، ، كان اخر ظهور دولي له في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام مالي 1994 بتونس ، واستمر في الملاعب حتى اعتزاله موسم 1996-1997.

تولي أشرف قاسم تدريب العديد من الفرق منها الأوليمبي، الشمس، طنطا، المنصورة، تليفونات بني سويف، غزل المحلة، والداخلية.

وأعلن المستشارتركى ال شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علاج اشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق في مستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل عاجل وذلك بتوجيهات من ولي العهد.