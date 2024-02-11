شكرا لقرائتكم خبر عن أعداد محدودة فى حضور السوبر المحلى لـ"رجال وسيدات" الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عابد، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، عن حضور كأس السوبر المحلى للرجال والسيدات على صالة اتحاد الشرطة بأعداد محدودة لجميع الأندية المشاركة فى المنافسة.

وقال عابد فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الأعداد المحدودة سيتم تحديدها فى الاجتماع الأمنى للمسابقة، والذى لم يحدد بعد.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات والذي يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومي 25 و27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد .

يذكر أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ا ياسر قمر قد أقام أول نسخة في كأس سوبر الكرة الطائرة العام الماضي، وتوج الأهلي بلقبي الرجال والسيدات.