شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يطلب من جمهور الأهلى الدعاء لوالده: "كان واحد منكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد نبيل كوكا لاعب فريق الأهلى من الجمهور الدعاء لوالده، الذى توفى الجمعة الماضى، ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع إنستجرام صورة لوالده المتوفى وسط الجماهير وعلق عليها: "كان واحد منكم متنسهوش من الدعاء".

وتوفي والد أحمد نبيل كوكا مساء الجمعة، وحرص عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء في اللاعب ومواساته في هذه المحنة.

وكتب كوكا عبر حسابه على انستجرام، "إنا لله وإنا إيه راجعون ابويا فى ذمة الله، والجنازة من مسجد سيد حافظ بالبساتين 10 صباحا، والعزاء بعد صلاة المغرب في دار العزاء بالبساتين"